Великобритания усилит санкции против России

Правительство Великобритании намерено ужесточить санкции против России и увеличить военную поддержку Украине, говорится в заявлении главы британского кабмина Бориса Джонсона, на которое ссылается ТАСС. Премьер обвинил военных из РФ в нападении на мирное население в украинских Ирпене и Буче и добавил, что будет добиваться расследования этих случаев Международным уголовным судом.

Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку Украине и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах, — сказал Джонсон.

Премьер обвинил российских военных в совершении «нападений на гражданских лиц в Ирпене и Буче». По его словам, Лондон будет способствовать расследованию данных случаев Международным уголовным судом.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.

В ведомстве заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских войск ни один мирный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Там добавили, что выезды из города не блокировались и жители могли выехать оттуда в северном направлении, в том числе в сторону Белоруссии. В Минобороны подчеркнули, что южные окраины города, в том числе жилые кварталы, регулярно обстреливались украинскими военными из крупнокалиберной и реактивной артиллерии.