Великобритания сменит посла в Москве Найджел Кейси станет послом Великобритании в России вместо Деборы Броннерт

Фото: gov.uk

Найджел Кейси

МИД Великобритании принял решение сменить посла в Москве, представлять Соединенное Королевство в России будет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. К своим обязанностям он приступит в ноябре нынешнего года.

Найджел Кейси назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену Деборы Броннер <...>. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года, — говорится в сообщении.

Броннерт является послом Великобритании в России с января 2020 года. В МИД уточнили, что она будет переведена на другую работу.

Ранее сообщалось, что Исландия приостановила работу своего посольства в Москве. 1 августа со здания дипмиссии был убран флаг страны и сняты таблички. Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханнессон продолжит исполнять свои функции из Рейкьявика.

Решение о приостановке работы посольства глава МИД Исландии Тоурдис Гильфадоттир приняла еще в июне. В Рейкьявике сочли, что содержание дипмиссии в Москве нецелесообразно. При этом было отмечено, что данный шаг не означает разрыва дипломатических отношений с РФ.

В начале июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил посла республики в России. На эту должность вместо Ермека Кошербаева был назначен Даурен Абаев.