Великобритания отправит военных в страны Восточной Европы

Министерство обороны Великобритании отправит сотни военных в страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО, для сдерживания России, передаёт The Times со ссылкой на собственные источники. По словам издания, речь идёт об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Официального подтверждения британских властей или представителей НАТО на этот счёт пока не поступало.

Источники утверждают, что члены Североатлантического альянса уже провели переговоры на высшем уровне о возможном наращивании военного присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, — говорится в сообщении издания.

Ранее появилась информация, что Великобритания отправила на Украину около 30 военных недавно созданной Армейской бригады специальных операций. Отмечается, что военнослужащие относятся к полку рейнджеров и будут обучать украинских военных использованию новых систем ПТУР.

Глава отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет заявил, что ведомство намерено предоставить Украине несколько десятков противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами. По его словам, Таллин окажет помощь Киеву вооружениями на фоне ситуации у границ Украины. Куймет подчеркнул, что помощь Украине оказывается Эстонией с 2014 года, пришло время её увеличить.

Также сообщается, что власти Великобритании готовы в случае возможного вторжения России на территорию Украины эвакуировать представителей своих дипломатических ведомств и других граждан, находящихся в стране. Специальная авиадесантная служба (SAS) приведена в состояние готовности для вывоза британцев.