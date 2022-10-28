Великобритания рассмотрела «сигнал Западу» в новой речи Путина DM: Путин в речи на «Валдае» предупредил Запад об условиях переговоров о новом мировом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Обозреватель британской газеты Вфilu Mail Крис Плезанс предположил, что во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о том, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы. В подтверждение своего предположение автор статьи напомнил читателям слова Путина о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой войны, а также призыв российского главы к новому миропорядку, где к стране, предположительно, станут прислушиваться.

Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира — в частности, он заявил, что Россия «не враг Запада» и лишь отстаивает «право на свободное развитие» — он явственно дал понять, что любые переговоры о «новом порядке» будут проходить на условиях Москвы, — написал Плезанс.

В ходе выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не считала и не считает себя врагом Запада, но те, в свою очередь, желают превратить Москву в инструмент достижения собственных целей. Россия, по словам главы государства, на такую роль не согласна

Речь президента России длилась более четырех часов. В своем выступлении он коснулся целого ряда вопросов, но основной темой стало участие Запада в конфликте на Украине, крах однополярного мира, а также экономическое развитие России в условиях санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данная речь Путина войдет в десятку золотых выступлений президента. Он отметил, что речь является мировоззренческой и прикладной, ее содержание будут серьезно изучать. Песков добавил, что это событие предстоит анализировать еще долгое время.