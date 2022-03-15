Великобритания прекратит финансовую поддержку экспортных операций в Россию

Правительство Великобритании объявило о прекращении финансовой поддержки всех экспортных операций в Россию и Белоруссию. При этом прекращён экспорт предметов роскоши и вводится дополнительный тариф в 35% на импорт из России стали, алюминия, серебра, меди, удобрений, произведений искусства, напитков.

Правительство Великобритании объявило , что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию и Белоруссию. Отмечается, что без государственной поддержки экспортных кредитов любая финансовая поддержка региона со стороны частного сектора практически невозможна.

Ранее четвёртый по счету пакет санкций утвердили в ЕС против России. Он предполагает запрет на проведение финансовых операций с рядом государственных компаний, прекращение экспорта в РФ предметов роскоши, а также расширение списка физических лиц, на которых наложены ограничения.

Великобритания ранее ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в ходe мероприятия, организованного газетой The Washington Post, высказал мнение, что санкции в отношении РФ окажут на мировую экономику большее влияние, чем ситуация на Украине.