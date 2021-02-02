Великобритания потребовала отпустить Навального

https://static.news.ru/photo/ba88c4ac-6585-11eb-8d8c-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Глава британского МИД Доменик Рааб призвал отпустить Алексея Навального. Ранее оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

Великобритания призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных за последние две недели, — говорится в заявлении министра иностранных дел.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Навальный был задержан 17 января по прилёту в Россию из Германии. Его обвинили в том, что он не отмечался в полиции по условиям приговора.

Оппозиционер на суде представил справки о том, что находился на излечении в Германии от последствий отравления ядом типа «Новичок» и не мог регулярно отмечаться.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия зарубежных посольств в ситуации с судом над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Она отметила, что по каждому отдельному случаю внешнеполитическое ведомство РФ подготовит свой план действий.