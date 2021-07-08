Великобритания потратит миллионы из-за манёвров российских подлодок

Великобритания пошла на многомиллионные траты из-за манёвров российских подводных лодок в северной части Атлантики. Об этом сообщает Daily Express.

Расходы на содержание авиапарка самолётов, который следит за операциями российских подводных лодок в близлежащих к Великобритании водах, были увеличены на 230 миллионов фунтов стерлингов, — говорится в публикации журналистов.

Денежные средства пойдут на улучшение технического обслуживания парка военного аэродрома RAF Lossiemouth. На нём расположены самолёты Boeing P-8 Poseidon. Они следят за российскими субмаринами.

Это не первые военные траты, на которые пришлось пойти Лондону. Некоторое время назад было потрачено около 100 млн фунтов стерлингов на увеличение числа самолётов на базе аэродрома.

Ранее обозреватель Forbes Лорен Томпсон заявил, что российские малозаметные подлодки являются «дьявольской проблемой» для Европы. Европейские военные не имеют современного оборудования для их обнаружения. Вся надежда только на патрульные противолодочные самолёты Boeing P-8 Poseidon. Журналист считает, что покупка этих боевых машин укрепит НАТО и продвинет промышленность США.