Великобритания поставит ВСУ спальные комплекты и палатки с обогревом

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Пресс-служба канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания передаст украинским военным 12 тысяч спальных комплектов для зимы, а также 150 палаток с обогревом, пишут «Известия». В опубликованном документе сказано, что глава правительства принял такое решение, что поддержать народ Украины. По мнению премьер-министра, комплекты помогут обезопасить военных «перед лицом опасной зимы».

Мы должны продолжать поддерживать украинский народ. Я рад, что подаренные Великобританией комплекты помогут согреть бойцов Вооруженных сил Украины и обезопасить их перед лицом опасной зимы в тот момент, когда они сражаются за свою страну, — заявил Сунак.

Он также выразил надежду на то, что Великобритания станет мощной опорой для НАТО для будущих поколений.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.