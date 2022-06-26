Великобритания пообещала Украине дать в кредит ещё $525 млн Джонсон: Британия готова дать Украине дополнительные кредитные гарантии на $525 млн

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Великобритания должна предоставить Киеву дополнительные гарантии по кредитам на сумму $525 млн по линии Всемирного банка. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона. Таким образом общий объём помощи Киеву со стороны Лондона составит, с учётом новой суммы, более 1,5 млрд фунтов стерлингов, или $1,8 млрд.

Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь. <...> Британия готова предоставить ещё $525 миллионов долларов (или 429 млн фунтов стерлингов) в качестве гарантий по линии Всемирного банка, — говорится в заявлении.

Общий объём британской помощи Киеву превысит 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд).

Ранее сообщалось о намерении премьер-министра Бориса Джонсона в октябре пригласить президента Украины совершить государственный визит в королевство. В этой связи прорабатывается возможность организации встречи украинского лидера с королевой Елизаветой II. Также президент Украины может посетить съезд правящей Консервативной партии, который пройдёт в Бирмингеме.