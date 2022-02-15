Великобритания перевела часть дипломатов из Киева во Львов

Великобритания перевела часть своих дипломатов из Киева во Львов, но сохраняет «присутствие» в украинской столице, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News. По её словам, Лондон постоянно изучает ситуацию на Украине.

Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве, — сказала Трасс.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле неоднократно опровергали сообщения о намерении России вторгнуться на территорию Украины.

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия, Австралия и Япония.