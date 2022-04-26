Великобритания отменила все пошлины на импорт из Украины Правительство Великобритании отменило все пошлины на импорт из Украины

Великобритания отменила все возные пошлины для продукции из Украины. Также для этой продукции были отменены все квоты. Об этом говорится в сообщении правительства страны. Предполагается, что такая мера даст экономическую поддержку украинскому государству.

Все тарифы на товары, ввозимые с Украины, будут снижены до нуля, а все квоты будут отменены в соответствии с соглашением о свободной торговле. Это даст экономическую поддержку Украине, — сообщили в британском правительстве.

В кабмине отметили, что решение по пошлинам представляет собой только часть широких мер экономической поддержки Киева со стороны Лондона. Эти меры также включают гарантии предоставления ссуды в размере 1 млрд фунтов.

Ранее стало известно, что Великобритания запретит экспортировать в Россию технологии и товары, способные использоваться против Украины. Об этом заявили в департамента по международной торговле. По мнению ведомства, нововедение закроет все имеющиеся лазейки, с помощью которых Москва имела возможность приобретения необходимых товаров у Лондона.