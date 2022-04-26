Великобритания отменила все возные пошлины для продукции из Украины. Также для этой продукции были отменены все квоты. Об этом говорится в сообщении правительства страны. Предполагается, что такая мера даст экономическую поддержку украинскому государству.
Все тарифы на товары, ввозимые с Украины, будут снижены до нуля, а все квоты будут отменены в соответствии с соглашением о свободной торговле. Это даст экономическую поддержку Украине, — сообщили в британском правительстве.
В кабмине отметили, что решение по пошлинам представляет собой только часть широких мер экономической поддержки Киева со стороны Лондона. Эти меры также включают гарантии предоставления ссуды в размере 1 млрд фунтов.
Ранее стало известно, что Великобритания запретит экспортировать в Россию технологии и товары, способные использоваться против Украины. Об этом заявили в департамента по международной торговле. По мнению ведомства, нововедение закроет все имеющиеся лазейки, с помощью которых Москва имела возможность приобретения необходимых товаров у Лондона.