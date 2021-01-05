Великобритания ослабила «крымские санкции» против России

https://static.news.ru/photo/26bff2a6-5043-11eb-8486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Великобритания разрешила передавать ГУП «Крымские морские порты» транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и их стоянку. Таким образом, Лондон сделал послабление для России.

Британским торговым судам теперь разрешено платить за услуги российских портов и передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив. Ранее расчёты с морскими гаванями Крыма находились под санкциями.

Лица могут производить платёж из незамороженных средств в пользу предприятия Крымской Республики «Морские порты Крыма» за оказание услуг в Керченском рыбном порту, Ялтинском торговом порту и Евпаторийском торговом порту, — цитирует РБК документ правительства Великобритании.

Капитаны британских судов, собирающиеся внести оплату за оказание услуг, согласно документу, должны уведомить казначейство. Документ вступает в силу 1 января этого года. То есть после выхода из Европейского союза.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Киев, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Как писал NEWS.ru, руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной. По его словам, данную тему давно не поднимают и в США, и в Европе. Он добавил, что любую надпись на песке в Ялте Чёрное море тут же сотрёт, как и воспоминания о том периоде, когда Крым являлся частью соседней страны.