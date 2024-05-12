Великобритания опасается продвижения ВС РФ в Харьковской области МИД Великобритании назвал опасным продвижение ВС РФ в Харьковской области

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон поделился опасениями продвижения Вооруженных сил РФ в Харьковской области. Министр в интервью телеканалу Sky News заявил о надежде Запада на удержание Украиной своих позиций в 2024 году.

Это чрезвычайно опасно, — сказал Кэмерон на фоне сообщения Минобороны РФ.

МО России 11 мая заявило о взятии под контроль Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей в Харьковской области. Задачу выполнила группировка ВС РФ «Север».

Военно-гражданская администрация Харьковской области ранее выразила готовность помочь гражданам, проживающим на территории пяти населенных пунктов, которые взяли под контроль Вооруженные силы РФ. Глава ВГА Виталий Ганчев отметил, что местных разместят в ПВР.

Он добавил, что поставил задачу перевести работу горячей линии в круглосуточный режим, чтобы харьковчане могли обращаться в любое время. По словам Ганчева, граждан заселят в пункты временного размещения с получением гуманитарных грузов. Жителям Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей также обнародовали номер телефона горячей линии для соответствующих обращений.