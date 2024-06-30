Великобритания обнаружила подозрительную активность у берегов Йемена ВМС Британии: появились сведения о сближении с судном у порта Йемена

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Стало известно о подозрительном сближении с судном близ йеменского порта Моха (Мокка), говорится в заявлении Управления морских торговых операций страны при Военно-морских силах страны (UKMTO). По данным источника, инцидент произошел на расстоянии 24 км к югу от гавани.

UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях к югу от Мохи, Йемен, — гласит сообщение на сайте управления.

Ранее стало известно о возгорании торгового судна у йеменских берегов. Корабль затонул в Красном море, сообщили в UKMTO. По данным управления, на месте происшествия были обнаружены обломки судна и топливо.

Во второй декаде июня движение «Ансар Алла», которое правит на севере Йемена, сообщило о задержании шпионов, напрямую связанных с ЦРУ США и Израилем. Журналисты уточнили, что шпионская сеть действовала в стране в течение десятков лет. Задержанные осуществляли шпионскую и диверсионную роль в официальных и неофициальных учреждениях.

В UKTMO также сообщали о нападении неизвестных на судно у берегов Йемена. Информация поступила от капитана другого корабля. Инцидент произошел в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.