Великобритания может ввести новые санкции против России

Правительство Великобритании планирует принять новый пакет санкций в отношении России уже на этой неделе, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник. Под рестрикции могут подпасть российские олигархи и их приближённые, военные, а также лица и организации, которые занимаются «распространением дезинформации».

В публикации отмечается , что данные о новых санкциях ещё нигде не публиковались, а в МИД Соединённого Королевства от комментариев отказались в связи с соответствующей политикой правительства о неразглашении планов по будущим санкциям.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила введение санкций против России уже на этой неделе. С аналогичным заявлением о планах Евросоюза усилить антироссийские санкции выступил и пресс-секретарь МИД Франции Клеман Бонв.

19 апреля Великобритания объявила о намерении отозвать у МосБиржи статус признанной фондовой биржи из-за ситуации на Украине. Данное решение заблокирует российским инвесторам доступ к британским налоговым льготам при торговле ценными бумагами в российском биржевом холдинге.

По мнению начальника отдела консультирования «БКС Мир инвестиций» Антона Калинина, решение Налоговой службы Соединённого Королевства носит формальный характер, и оно в большей степени затронет резидентов Британии, торгующих в России, нежели российских брокеров, торгующих на английских биржах.