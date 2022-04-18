Великобритания лишит МосБиржу официального статуса

Налоговая служба Великобритании (HMRC) решила отозвать у Московской Биржи официальный статус признанной фондовой биржи из-за ситуации на Украине, заявили в ведомстве. Данное решение заблокирует российским инвесторам доступ к британским налоговым льготам при торговле ценными бумагами в российском биржевом холдинге. Однако уже существующие инвестиции останутся под защитой.

В свете действующих ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени британских инвесторов, HMRC считает неуместным, что она по-прежнему признана фондовой биржей. <...> Если такие ограничения сохранятся 5 мая 2022 году, HMRC предлагает издать приказ об отмене признания, — говорится в сообщении.

В свою очередь секретарь Министерства финансов страны Люси Фрейзер заявила, что таким образом Великобритания «посылает чёткий сигнал» о том, что новых инвестиций в России не будет. Данная мера является ответом на решение Банка России запретить иностранным инвесторам продавать активы по указанию нерезидентов России. Кроме того, в налоговой Великобритании подчеркнули, что аннулирование официального статуса у МосБиржи пройдёт таким образом, что инвесторы не заметят каких-либо изменений для уже существующих инвестиций.

Ранее руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России может затронуть банковскую и нефтяную сферы. Особенно негативно, по его мнению, они способны сказаться на Сбербанке и ВТБ, чья «фундаментальная привлекательность» и так не на высоте.