Великобритания и США обсудят сделку о свободной торговле по видеосвязи

Великобритания и США 5 мая начнут переговоры в формате видеоконференции о заключении соглашения о свободной торговле.
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Великобритания получила возможность самостоятельно заключать торговые сделки после выхода из состава Евросоюза. Власти Соединённого Королевства собираются в ближайшее время представить свою стратегию по переговорам на эту тему с Австралией, Новой Зеландией и Японией.
Как передавал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп и глава правительства Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор 30 апреля. Собеседники выразили намерение подписать договор о свободной торговле в кратчайшие сроки.
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