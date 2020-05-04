Великобритания и США обсудят сделку о свободной торговле по видеосвязи

https://static.news.ru/photo/d951d50a-8e16-11ea-8372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Великобритания и США 5 мая начнут переговоры в формате видеоконференции о заключении соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона. Собеседник агентства отметил, что Лондон рассчитывает на масштабную сделку со своим «крупнейшим торговым партнёром за пределами ЕС». По словам представителя кабмина Великобритании, обе стороны выразили стремление достичь прогресса в переговорах как можно скорее.

Великобритания получила возможность самостоятельно заключать торговые сделки после выхода из состава Евросоюза. Власти Соединённого Королевства собираются в ближайшее время представить свою стратегию по переговорам на эту тему с Австралией, Новой Зеландией и Японией.

Как передавал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп и глава правительства Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор 30 апреля. Собеседники выразили намерение подписать договор о свободной торговле в кратчайшие сроки.