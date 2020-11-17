Великобритания и США договорились о сохранении авиасообщения после Brexit

https://static.news.ru/photo/9a477016-28eb-11eb-bc2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Richter/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки и Великобритания подписали соглашение о продолжении авиасообщения между двумя странами после завершения переходного периода по Brexit.

Заключение договора подтвердил министр транспорта Соединённого Королевства Грант Шаппс, передаёт РИА Новости. Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года и заменит существующие договорённости, которые регулируют правила полётов между Евросоюзом и США.

Глава британского Минтранса отметил, что соглашение с Вашингтоном позволит Лондону продолжить торговлю с одним из ближайших союзников и друзей и окажется стимулом для роста экономики «по обе стороны Атлантики».

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза в январе 2020 года. До 31 декабря действует переходный период, в течение которого большинство правовых норм ЕС оставались в силе на территории Соединённого Королевства.

Ранее британский политолог предрёк проблемы в отношениях между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и победителем президентских выборов в США Джо Байденом. Камнем преткновения может стать законопроект о внутренней торговле, писал NEWS.ru. Соглашение по Brexit регулирует нормы, относящиеся к внутренней торговле Соединённого Королевства. При этом в Лондоне намерены отстаивать собственные условия выхода из Европейского союза, которые не устраивают руководство Северной Ирландии. Джо Байден, чьи предки — выходцы из Северной Ирландии, уже заявил, что поддержит интересы своей исторической родины.