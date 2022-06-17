Великобритания экстрадирует Ассанжа в США Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реклама в рекламном фургоне призывает министра внутренних дел Прити Пател остановить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

Глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter. Если это случится, он может получить 175 лет тюрьмы.

Министр внутренних дел Великобритании одобрил экстрадицию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок, — отмечается в сообщении.

В организации назвали это решение «темным днем» для свободы слова. В компании пообещали оспорить решение главы МВД.

Власти США обвиняют основателя WikiLeaks в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом для получения доступа к секретным документам по национальной обороне страны. Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.

В марте Верховный суд Британии отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Дело перешло на рассмотрение в Верховный суд страны после удовлетворения апелляции Вашингтона на предыдущее решение, которое запрещало экстрадицию Ассанжа. Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.