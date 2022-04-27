Великобритания через несколько недель сможет поставить Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone. Об этом во время выступления в парламенте зявил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи. Его слова приводит РИА Новости.
Мы ожидали, что министр обороны вернется с заявлением в парламент, чтобы подтвердить эту возможность. Но с той скоростью, с которой наши техники работают, я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone через несколько недель, — сказал Хиппи.
Он уточнил, что Украина просила о поставках оперативно-тактических ракет повышенной дальности, которыми предполагается поражать наземные цели. В этой связи изучался вопрос поставок именно ракет Brimstone.
Brimstone — высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля». Разработана международным консорциумом MBDA для британских ВВС. Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, которая позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели. Также имеется возможность лазерного наведения. Относительно небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующий ущерб.
Поступила на вооружение британских ВВС в 2005 году. Использовалась в операциях в Афганистане, Ливии, Сирии. Стоимость одной ракеты - порядка $150 тысяч.