Великобритании спрогнозировали скорую рецессию Представитель британской промышленности Данкер спрогнозировал стране скорую рецессию

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Глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер заявил государственному телеканалу BBC, что политическая неопределённость, которая возникла из-за премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, может привести к экономической рецессии в стране. Он призвал власти как можно скорее принять меры, которые позволят увеличить уверенность бизнеса «в завтрашнем дне». По его мнению, успеха можно добиться, если привлечь для этой задачи правительство страны в полном составе.

Нам нужно, чтобы премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак привлекли всё правительство к решению проблем, вместе председательствовали на встречах кабмина и быстро принимали важные решения, не дожидаясь согласования проекта бюджета, — поделился Данкер.

Он отметил, что таким образом можно избежать краха экономики.

Из-за рекордных цен на бензин в Великобритании начали массово увольняться таксисты и люди, чья профессия связана с вождением автомобиля, написала ранее газета The Observer. Отмечается, что цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (130 рублей), а полный бак среднего семейного автомобиля обойдётся в £100 (7129 рублей). Автор статьи указал на то, что некоторые британцы тратят на топливо до £350 в неделю.