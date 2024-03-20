Великобритании предложили публично не исключать отправку войск на Украину Уоллес: Британия не должна исключать отправку войск на Украину

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Бен Уоллес

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил: Лондон не может прямо говорить, что не отправит войска на Украину, чтобы Москва продолжала оставаться в неведении относительно дальнейших планов правительства. В интервью радиостанции Times Radio он также сказал, что власти Британии должны увеличить расходы на оборону.

Думaю, что нaм стоит использовaть тaкие вырaжения, кaк «мы не исключaем этого». В конце концов, неопределенность — это чaсть сдерживaния. [Нужно], чтобы нaш противник гaдaл о том, кaк дaлеко мы зaйдем и нa что мы готовы, — пояснил бывший министр.

По его словам, важно держать Россию в неведении, противник должен добиваться того, чтобы власти Великобритании исключили какое-либо действие. Бен Уоллес также призвал увеличить оборонные расходы Соединенного Королевства до 3% ВВП. Консервативная и Лейбористская партии должны осознать степень угроз, с которыми сталкивается страна, и включить эту меру в свои предвыборные манифесты, подчеркнул бывший министр.

Армия Франции со времен Алжирской войны не несла такого урона за рубежом, как за время конфликта на Украине, заявил ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Париж опасается недовольства офицеров из-за потерь военнослужащих на Украине, отметил он.

В Минобороны Франции опровергли эти сведения, а также заявление Нарышкина о планах ведомства отправить на помощь ВСУ контингент численностью около двух тысяч бойцов. В министерстве назвали озвученную главой СВР информацию «частью систематического использования массовой дезинформации».