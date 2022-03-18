«Великий политик»: Алексиевич о выдвижении Зеленского на Нобелевскую премию

Белорусская писательница Светлана Алексиевич прокомментировала новость о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию мира. Собеседница NEWS.ru заявила, что поддерживает кандидатуру украинского лидера. Нобелевский лауреат по литературе 2015 года назвала политика символом Украины, который достоин подобной награды.

Я поддерживаю. Это, по-моему, один из самых великих политиков сегодня, самый достойный человек. То, что он сделал, по-моему, это символ Украины сегодня, — заявила Алексиевич.

Ранее бывшие и действующие европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира. По мнению подписантов, украинский лидер и народ страны заслуживают эту награду. Соответствующее письмо было опубликовано на специально созданной для этой цели странице.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.