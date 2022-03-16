Великая Китайская спина

Российская военная спецоперация на Украине и ставшая ответом на нее беспрецедентная война санкций обратили всеобщие взоры к Китаю. От действий второй экономики мира, постоянного члена Совета Безопасности ООН и главного стратегического партнера Москвы во многом будет зависеть исход разворачивающейся битвы России и коллективного Запада.

Сильнейший удар, нанесенный по российской экономике, может быть амортизирован или даже пройти по касательной, если Москве удастся в кратчайшие сроки перенастроить свои торгово-экономические связи с Запада на Восток, в центре которого находится главный полюс военно-политической и экономической мощи Индо-тихоокеанского региона — Китай.

В то же время, если вдруг на минуту представить, что Китай дрогнет, частично прогнется под американским давлением или начнет хитрую восточную игру «и нашим, и вашим», Москва лишится главного ресурса внешней поддержки, в самый тяжелый период в истории независимого российского государства приобретающего для нее жизненно важное значение.

Казалось бы, никакой интриги здесь нет и быть не может.

Стороны не раз и не два заявляли о том, что их отношения не подвержены влиянию неблагоприятной внешней конъюнктуры и ни та, ни другая сторона никогда не будет вести закулисную игру с Вашингтоном, которая бы нанесла ущерб ближайшему союзнику.

За три недели до начала спецоперации на Украине, 4 феврале в Пекине прошла российско-китайская встреча в верхах, в ходе которой китайская сторона назвала Москву «больше, чем союзником». В совместном заявлении, которое подписали в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин, Москва продемонстрировала готовность оказать Китаю поддержку по вопросам, имеющим для него экзистенциальный смысл. Так, в документе говорится о том, что стороны придерживаются принципа «одного Китая» и выступают против независимости Тайваня «в какой бы то ни было форме». МИД Тайваня в ответ осудил Москву и Пекин, заявив, что КНР «принуждает другие страны, международные организации и компании предпринимать действия вопреки их воле».

Между тем, начавшееся в этом году форсированное сближение Москвы и Пекина с подачи китайской стороны было определено как «стояние спиной к спине» (термин из восточных единоборств, определяющий положение, когда два бойца, сцепившись руками, прижимаются друг к другу спинами, что позволяет им прикрывать тылы друг друга и вести круговую оборону, нанося удары ногами наступающим с разных сторон противникам). Если для России главные противники сосредоточены на евроатлантическом театре, то для Китая, соответственно, на индо-тихоокеанском.

Казалось бы, провозглашенное сторонами «стояние спиной к спине» делает любые попытки Запада разорвать стратегическую связку Москвы и Пекина лишенными смысла.

«Независимо от того, насколько зловещей выглядит международная ситуация, Китай и Россия продолжат продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху»,— заявил на пресс-конференции в марте глава МИД КНР Ван И.

По его словам, отношения Москвы и Пекина, «независимы и самостоятельны», «не нацелены на третьи стороны», «не терпят стороннего вмешательства и провокаций» и «прочны как скала».

И, тем не менее, несмотря на все разъяснения китайской стороны, давление на Пекин, призванное выбить из-под России критически важную для нее «китайскую подпорку», идет как со стороны Вашингтона, так и со стороны его европейских союзников.

«Как член Совета Безопасности, Китай несет ответственность за развитие конфликтных ситуаций в мире. Он несет ответственность, поскольку может оказать давление на Россию. Тот факт, что Китай воздержался в ходе голосования в Совете Безопасности ООН, -- это сигнал, что нет полного совпадения ни с той, ни с другой стороной. Это оставляет возможность для действий»,-- заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, после чего «разъяснительную работу» с председателем КНР Си Цзиньпином попытались было провести президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Но безуспешно -- пока эти усилия ни к чему не привели.

Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса. Санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, обременят мировую экономику, находящуюся под тяжелым бременем пандемии, что невыгодно всем сторонам, — заявил китайский лидер.

И, тем не менее, уже на этой неделе Вашингтон перешел в решающее наступление на Пекин. На состоявшихся в Риме переговорах с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан фактически выдвинул Пекину ультиматум: отказывайтесь от России, иначе и вам не поздоровиться.

Мы напрямую и конфиденциально доводим до сведения Пекина, что обязательно будут последствия. Мы не позволим России получить спасательный круг от экономических санкций со стороны любой страны в любой точке мира, — заявил Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN, не уточнив, о каких именно последствиях может идти речь.

В связи с этим остается неясным, — пытаются ли США взять Китай на испуг или они в самом деле готовы открыть второй, китайский фронт разворачивающейся сегодня мировой войны в экономике. Однако какие рычаги и болевые приемы есть в запасе у США и их союзников, которые можно применить к КНР?

Все, что сегодня происходит вокруг России -- это тревожный звонок для Китая. На самом деле у США и их союзников может найтись немало инструментов, чтобы наказать Пекин, если целенаправленно заняться их поиском. Так, Китай хранит триллион долларов в американских казначейских обязательствах. Если в определенный момент признать, что никаких правил больше нет, то Америка может заморозить и эти активы, как она заморозила активы Центробанка РФ. Кроме того, китайские авиакомпании, как и российские перевозчики летают на аэробусах и боингах. При необходимости коллективный Запад может приземлить китайскую гражданскую авиацию за несколько недель. Блокада морских коммуникаций и запрет на заход в китайские порты для международных транспортных компаний могли бы поставить Китай перед угрозой энергетического кризиса, — перечисляет возможные угрозы и риски заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Однако эти сценарии пока все же следует рассматривать исключительно гипотетически. Если представить, что хотя бы часть из этих мер будет реализована, это вызовет такие потрясения, которые мировая экономика просто не выдержит. Поэтому столь радикальный сценарий может стать реальностью лишь в том случае, если администрация президента Байдена в своем давлении на Россию поймет, что это давление не сработало и решиться пойти ва-банк, уже не думая о последствиях для всех.

Так что будем считать, что Великая китайская спина для нас остается прочной.