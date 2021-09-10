Ведущий КВН сравнил Зеленского с «куклой» после слов о войне с Россией

Ведущий КВН Александр Масляков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией и назвал его «управляемой куклой». Об этом он рассказал KP.RU.

Он отметил, что не воспринимает украинского лидера как кавээнщика, так как «если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нёс».

Ой, вы знаете, я уже и забыл, что он игрок в КВН, потому что он игрок какой-то очень управляемый, так сказать, как это называется? Кукла, — подчеркнул Масляков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидерам Евросоюза нужно обратить внимание на происходящее на Украине после слов президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией. Это нужно, чтобы не втянуть европейцев в полномасштабные боевые действия. Депутат назвал войну горем и предостерёг, что в современных условиях она приведёт к уничтожению целых стран.

Ранее Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля».