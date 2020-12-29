Ведущий эпидемиолог Грузии заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7cac077a-49e2-11eb-8a87-fa163e074e61_660.jpg Амиран Гамкрелидзе Фото: NCDC & PH/facebook.com

У руководителя центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе обнаружен коронавирус.

Как передаёт грузинский Первый канал со ссылкой на центр, эпидемиолог имел контакт с инфицированным. В настоящее время он чувствует себя хорошо.

Ранее COVID-19 заразился другой ведущий эпидемиолог Грузии — руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Незадолго до этого коронавирусом уже переболели премьер Георгий Гахария и министр экономики Натия Турнава.

По данным на 29 декабря, в Грузии выявлено 2012 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 2638 человек, умерли 25 инфицированных. Всего в стране выявлено 224 155 случаев заражения, из них 208 951 человек выздоровел и 2443 умерли.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция была выявлена у президента Абхазии Аслана Бжании. По данным пресс-службы лидера республики, болезнь протекает в лёгкой форме. Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями глава государства ушёл на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно.