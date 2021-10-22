«Не о Путине»: на белорусском ТВ объяснили слова о «президенте в бункере»

Ведущий белорусского канала СТВ Евгений Пустовой прокомментировал своё высказывание о «президентах в бункере». По его словам, говоря о Лукашенко, он сравнивал его не с Путиным, а с американским лидером Джо Байденом, передаёт «Подъём».

Почему все подумали про Путина? Никогда плохого слова не сказал о нём. Я за дружбу с Россией топлю. Вообще, имел в виду... Помните, когда была предвыборная гонка в США, Трамп сказал Байдену: зачем вы себя ботоксом накачали и маску потом надели — красоту прячете? При чём здесь Путин? — оправдался журналист.

Он отметил, что бункер — это образное выражение. Пустовой добавил, что не пытался оскорбить Путина, потому что он — «красавчик», а вместе с Лукашенко они представляют «невероятную силу».

Меня вообще обвиняют, что я хочу, чтобы Беларусь вошла в состав России. Да, я за тесный союз, — подытожил он.

Поводом для оправданий стали слова Пустового в эфире программы «Политика без галстуков и купюр». В одном из последних выпусков он заявил, что Лукашенко — единственный президент, который в COVID не прятался по бункерам от народа.

Ранее в эфире телеканала Mtavari Arkhi грузинский журналист Георгий Габуния неожиданно перешёл на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру. За год до того случая он в эфире телеканала «Рустави-2» обругал Путина и его покойных родителей. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием уволить журналиста.