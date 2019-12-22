https://static.news.ru/photo/619e7278-24fa-11ea-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Партия Афганистана «Исламское общество», поддержавшая на выборах действующего премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования. Результаты выборов представители партии назвали «переворотом против зарождающейся демократии». Ранее 22 декабря, по предварительным итогам выборов, было объявлено, что поддержку большинства избирателей получил Ашараф Гани.

Предварительные результаты президентских выборов неприемлемы для исламского общества и должны считаться переворотом против зарождающейся демократии в Афганистане, говорится в официальном заявлении партии «Исламское общество».

Избирательная комиссия, вопреки положениям закона, не исключила из общего числа бюллетеней более 300 тысяч недействительных. Комиссия также использовала бюллетени более 900 участков, которые были признаны недействительными, отмечается в заявлении.

За Мухамада Ашрафа Гани проголосовали 50,64% избирателей, его главный соперник Абдулла Абдулла получил 39,52%, по данным избирательной комиссии.

Ранее NEWS.ru писал, что выборы в парламент Узбекистана признали состоявшимися.