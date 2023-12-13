Ведущая BBC оговорилась в эфире и назвала Байдена президентом Украины

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

Ведущая телеканала BBC в эфире назвала американского лидера Джо Байдена президентом Украины, передает «360». Опубликовано видео с отрывком, в котором говорилось о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины Джо Байден заявил... — сказала ведущая.

В октябре прошлого года польский телеканал Polstat по ошибке назвал президента РФ Владимира Путина президентом Украины. Опечатку допустили в титрах к сюжету, посвященному выступлению Путина по случаю подписанию договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В октябре 2019 года экс-президент США Дональд Трамп назвал Зеленского новым президентом России. На оговорку республиканца обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл.

В марте 2023 года действующий президент США Джо Байден назвал своего предшественника Трампа будущим президентом. Демократ сказал об этом в ходе представления бюджетных предложений на мероприятии в Филадельфии. Байден также упомянул бога и перекрестился.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова потенциальным политическим оппонентом Зеленского. Парламентарий посчитал очевидным, что украинские военные недовольны верховным главнокомандующим.