«Ведомые эгоизмом»: в Китае назвали причину отказа мира от доллара США GT: названа главная причина отказа от американского доллара в мире

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Заморозка российских активов американскими властями, а также угрозы конфисковать эти средства в пользу Украины привели к тому, что всё больше стран отказываются от американского доллара как единицы расчетов, пишет Global Times. Отмечается, что никто в мире не будет доверять стране, которая присваивает чужие активы в качестве рычага давления. Автор статьи при этом указывает на то, что руководство Федеральной резервной системы (ФРС) в последние годы часто ошибалось в своей денежно-кредитной политике.

Федеральная резервная система США, ведомая эгоизмом, заботится только об интересах Америки, а американский центральный банк в последние годы часто ошибался в своей денежно-кредитной политике, — сказано в публикации.

По словам журналиста, именно решения ФРС создавали взлёты и падения ликвидности и инфляционные кризисы.

Еврокомиссия ранее допустила проведение операций с попавшим под санкции Национальным расчётным депозитарием (НРД) при соблюдении двух условий. НРД не должен получать экономическую выгоду от подобных сделок, а все сделки должны быть одобрены регуляторами стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария. При этом отмечается, что российским инвесторам придётся раскрыть адресаты платежей, чтобы исключить перевод средств лицам, которые попали под санкции.