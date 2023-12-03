«Вечно врать не получится»: в чем Кличко поддержал Залужного Мэр Киева Кличко поддержал слова Залужного о патовой для ВСУ ситуации на фронте

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, отметив, что «вечно врать не получится». Как градоначальник поддержал военного и есть ли конфликт между Зеленским и Залужным?

О чем сказал Кличко

Комментируя заявление Залужного о патовой для Украины ситуации на фронте, мэр Киева подчеркнул, что это правда. В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten Кличко сказал, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Экс-боксер отметил, что он на стороне Залужного.

«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова несправедливо. Я на его стороне», — заявил Кличко.

Что Кличко сказал о Зеленском

Снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью Залужного не вызывает удивления, отметил Кличко.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил», — сказал политик 20 Minuten.

Он добавил, что до окончания боевых действий необходимо поддерживать президента Зеленского.

«И все же сегодня президент имеет важную функцию, и мы должны поддерживать его до окончания войны. Но в конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы», — констатировал Кличко.

Ранее мэр Киева в интервью корреспонденту немецкого издания Spiegel заявил, что под руководством Зеленского Украина движется к авторитаризму.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

«Украина находится на пути к авторитаризму. <...> Остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — сказал Кличко.

Он добавил, что такими темпами Украина скоро станет страной, где все зависит от настроения одного человека. По словам Кличко, что с начала СВО он не провел с президентом ни одной встречи и ни одного телефонного разговора.

В июле текущего года Кличко в интервью изданию «Левый берег» заявил, что Зеленский санкционирует обыски у тех, кого считает конкурентом за место главы государства. Так мэр Киева ответил на вопрос журналистки о том, будет ли он баллотироваться на пост президента Украины.

«Вот ты начинаешь задавать такие вопросы, Владимир Александрович начинает нервничать, а у меня потом начинаются обыски после таких вот вопросов по президентству», — заявил Кличко.

Также он заявил, что думать об участии в выборах в нынешней ситуации «было бы глупо».

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — заявил он.

Что сказал Залужный о ситуации на фронте

В начале ноября Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Фото: МО Украины

Говоря о положении ВСУ в зоне боевых действий, Залужный подчеркнул, что ситуация для украинских войск патовая. Комментируя слова главкома ВСУ, Зеленский не согласился с позицией военачальника.

«Я считаю, что сегодня ситуация действительно сложная. Я не думаю, что это патовая ситуация, это проверка со стороны российской армии. Но до этого мы много сделали, мы были в сложной ситуации, они думали, что они нас одолеют, но этого не произошло. Наоборот, мы взяли инициативу в свои руки», — заявил украинский лидер.

Есть ли конфликт между Зеленским и Залужным

28 ноября журнал The Economist сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления.

«Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным оцениваются как ужасные», — написано в статье.

Журнал, ссылаясь на источник в украинском правительстве, предполагает, что «открытый конфликт в руководстве стал предсказуемым результатом зашедшей в тупик наступательной операции, которая пошла не по плану».

Фото: president.gov.ua Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому

Жители Украины меньше доверяют Зеленскому, чем Залужному, сообщала «Страна.ua» со ссылкой на опрос социологической группы «Рейтинг».

«Рейтинг доверия украинцев к главкому Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского», — отмечается в материале СМИ.

Уточняется, что главнокомандующему ВСУ доверяют 82% опрошенных граждан, а президенту — 72% респондентов. Как подчеркивает украинское издание, рейтинг Зеленского стал падать с июля текущего года.

The Economist писал, что рейтинг Зеленского составляет 32%, когда как Залужного — 70%.

Почему на Украине не будет выборов в 2024 году

Накануне украинское издание «Страна» сообщило, что Зеленский хотел бы провести в 2024 году выборы главы государства при условии, что в них не будет участвовать Залужный.

«Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — утверждает источник.

По информации издания, офис Зеленского намерен добиваться от главкома гарантий неучастия в выборах. В противном случае возможен сценарий отставки Залужного с «максимальной дискредитацией». Помешать таким планам может позиция западных союзников Киева, считает источник.

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