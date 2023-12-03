Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, отметив, что «вечно врать не получится». Как градоначальник поддержал военного и есть ли конфликт между Зеленским и Залужным?
О чем сказал Кличко
Комментируя заявление Залужного о патовой для Украины ситуации на фронте, мэр Киева подчеркнул, что это правда. В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten Кличко сказал, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Экс-боксер отметил, что он на стороне Залужного.
«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова несправедливо. Я на его стороне», — заявил Кличко.
Что Кличко сказал о Зеленском
Снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью Залужного не вызывает удивления, отметил Кличко.
«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил», — сказал политик 20 Minuten.
Он добавил, что до окончания боевых действий необходимо поддерживать президента Зеленского.
«И все же сегодня президент имеет важную функцию, и мы должны поддерживать его до окончания войны. Но в конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы», — констатировал Кличко.
Ранее мэр Киева в интервью корреспонденту немецкого издания Spiegel заявил, что под руководством Зеленского Украина движется к авторитаризму.
«Украина находится на пути к авторитаризму. <...> Остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — сказал Кличко.
Он добавил, что такими темпами Украина скоро станет страной, где все зависит от настроения одного человека. По словам Кличко, что с начала СВО он не провел с президентом ни одной встречи и ни одного телефонного разговора.
В июле текущего года Кличко в интервью изданию «Левый берег» заявил, что Зеленский санкционирует обыски у тех, кого считает конкурентом за место главы государства. Так мэр Киева ответил на вопрос журналистки о том, будет ли он баллотироваться на пост президента Украины.
«Вот ты начинаешь задавать такие вопросы, Владимир Александрович начинает нервничать, а у меня потом начинаются обыски после таких вот вопросов по президентству», — заявил Кличко.
Также он заявил, что думать об участии в выборах в нынешней ситуации «было бы глупо».
«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — заявил он.
Что сказал Залужный о ситуации на фронте
В начале ноября Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.
Говоря о положении ВСУ в зоне боевых действий, Залужный подчеркнул, что ситуация для украинских войск патовая. Комментируя слова главкома ВСУ, Зеленский не согласился с позицией военачальника.
«Я считаю, что сегодня ситуация действительно сложная. Я не думаю, что это патовая ситуация, это проверка со стороны российской армии. Но до этого мы много сделали, мы были в сложной ситуации, они думали, что они нас одолеют, но этого не произошло. Наоборот, мы взяли инициативу в свои руки», — заявил украинский лидер.
Есть ли конфликт между Зеленским и Залужным
28 ноября журнал The Economist сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления.
«Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным оцениваются как ужасные», — написано в статье.
Журнал, ссылаясь на источник в украинском правительстве, предполагает, что «открытый конфликт в руководстве стал предсказуемым результатом зашедшей в тупик наступательной операции, которая пошла не по плану».
Украинцы стали меньше доверять Зеленскому
Жители Украины меньше доверяют Зеленскому, чем Залужному, сообщала «Страна.ua» со ссылкой на опрос социологической группы «Рейтинг».
«Рейтинг доверия украинцев к главкому Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского», — отмечается в материале СМИ.
Уточняется, что главнокомандующему ВСУ доверяют 82% опрошенных граждан, а президенту — 72% респондентов. Как подчеркивает украинское издание, рейтинг Зеленского стал падать с июля текущего года.
The Economist писал, что рейтинг Зеленского составляет 32%, когда как Залужного — 70%.
Почему на Украине не будет выборов в 2024 году
Накануне украинское издание «Страна» сообщило, что Зеленский хотел бы провести в 2024 году выборы главы государства при условии, что в них не будет участвовать Залужный.
«Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — утверждает источник.
По информации издания, офис Зеленского намерен добиваться от главкома гарантий неучастия в выборах. В противном случае возможен сценарий отставки Залужного с «максимальной дискредитацией». Помешать таким планам может позиция западных союзников Киева, считает источник.
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