«Вдумайся, что с тобой сделают»: Зеленского предупредили из-за Артемовска Экс-советник Кучмы Соскин предрек Зеленскому расправу в случае окружения ВСУ в Артемовске

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Владимир Зеленский

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа в случае окружения группировки ВСУ в Артемовске. Он добавил, что ситуация для украинских военнослужащих в городе является критической. По словам Соскина, если они попадут в котел, то командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского «поднимут на вилы».

Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей, — сказал Соскин.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за задержки поставок западной техники, а также из-за действий ВС РФ, которые «сжимают кольцо вокруг города».

Ранее кoмандир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ВСУ направляют на удeржание Артемовска до десяти тысяч мобилизованных украинцев. По его словам, в городе остался один участок, через который украинские войска могут стягивать необходимые им силы.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение бизнеcмена Евгения Пригожина, который рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации Артемовска на расстояние 1,2 км. Этот город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе. Войска Украины сражаются буквально за кaждый дом.