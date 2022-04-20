Вдовы и матери погибших солдат ДНР получили гуманитарную помощь Подмосковья

Волонтёры из Подмосковья привезли в Донецк продукты и лекарства для вдов и матерей погибших военных, сообщает «360». По словам председателя Общественной палаты городского округа Щёлково Рушана Махмутова, помочь стараются все жители Московской области.

Все жители стараются помочь, все неравнодушные приходят. Медикаментов целая фура пришла для госпиталей и для вашей жизни. Всё, что мы можем: продукты питания, средства личной гигиены, лекарства. Помощь будет на постоянной основе, у нас есть склады. Машины загружены, почти каждый день будут приходить. Поэтому обращайтесь, через разные фонды мы работаем, — сказал он.

Он также передал соболезнования губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и заверил в поддержке всей России. Соболезнования родственникам погибших выразила и координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна.

Ранее власти Украины согласились на предложение ООН создать спецгруппу для коммуникации с Россией по решению гуманитарных вопросов. Теперь необходимо дождаться ответа России по данному вопросу, сообщил замгенсека всемирной организации по гумвопросам Мартин Гриффитс. Он уже отмечал, что стороны могли бы обсудить проблемы безопасности гуманитарных коридоров, приоритетов и даже перемирия.