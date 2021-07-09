Вдова президента Гаити выступила с заявлением после убийства супруга

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Вдова президента Гаити Мартин Моиз сделала первое заявление после убийства супруга, где подтвердила убийство своего мужа наёмниками. Об этом пишет портал Haiti24.

Наёмники убили президента, другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны, — сообщила Моиз.

Вдова президента отмечает, что его убили за попытку осуществления ряда проектов, в частности организации выборов и референдума.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Инцидент произошёл около 01:00 по местному времени. Группа злоумышленников, некоторые из которых говорили на испанском языке, ворвалась в частную резиденцию главы государства.

Ранее власти Гаити попросили США и ООН ввести в страну войска для помощи в обеспечении безопасности страны, в частности ключевых объектов инфраструктуры.