Вдова Литвиненко потребовала у властей России 3,5 млн евро

https://static.news.ru/photo/64d832b4-280d-11eb-9ed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tolga Akmen/Zuma/ТАСС

Иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на 3,5 миллиона евро (примерно 318, 5 миллиона рублей) против России был подан вдовой экс-полковника ФСБ Александра Литвиненко.

Женщина считает, что её мужа отравили радиоактивным веществом.

Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. Потребовалось много времени, чтобы довести это дело до суда, — цитирует её «Ридус».

Мария Литвиненко утверждает, что существует связь между смертью её супруга, отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также отравлением политика Алексея Навального в этом году.

Литвиненко бежал в Великобританию и умер вскоре после получения гражданства. До этого он написал книгу, в которой обвинил ФСБ во взрывах домов в России.

Полиция назвала причиной смерти Александра Литвиненко отравление полонием-210 — редким радиоактивным веществом. Москва неоднократно требовала от Лондона рассекретить материалы дела и провести прозрачное и неполитизированное расследование.

Как писал NEWS.ru, вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко намерена судиться с правительством Великобритании. Предметом иска Марины Литвиненко стало решение властей европейского государства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.