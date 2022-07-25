Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Синдзо Абэ и Акиэ Абэ. Архивное фото

Акиэ Абэ — вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — попала в ДТП в Токио. В результате аварии никто не пострадал, сообщает издание Asahi.

Инцидент произошел в районе Нагатачо. В автомобиль, в котором ехала вдова экс-премьера, врезалась сопровождавшая его машина полиции. Предполагается, что ее водитель отвлекся и не заметил, как едущий впереди автомобиль снизил скорость для перестроения.

В полиции Токио заверили, что обратят внимание на подготовку своих сотрудников и приложат значительные усилия для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля в городе Нара, когда выступал в поддержку Либерально-демократической партии. В него дважды выстрелил из самодельного оружия 41-летний местный житель Тэцуи Ямагами. Раненый политик был доставлен в больницу, где скончался от потери крови.

Ямагами был арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве. На допросе он заявил, что стрелял в экс-премьера, считая его связанным с религиозной организацией «Церковь объединения». Мужчина испытывал к ней ненависть из-за того, что его мать пожертвовала организации около 100 млн иен и тем самым лишила его возможности поступить в свое время в престижный вуз.