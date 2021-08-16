«Важно извлечь уроки»: Горбачёв прокомментировал ситуацию в Афганистане

Неудачу в Афганистане стоило признать раньше, сейчас важно извлечь уроки из сложившейся ситуации и не повторять подобных ошибок. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок, — сказал он.

Комментируя случившееся в Афганистане, он отметил, что с самого начала это «была неудачная затея», хотя на первом этапе Россия её поддержала.

Как и у многих подобных проектов, в её основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества, — добавил Горбачёв.

Напомним, вывод советских войск из Афганистана начался по инициативе Горбачёва. Он считал присутствие советских солдат в стране политической ошибкой. Вывод военного контингента СССР завершил 15 февраля 1989 года.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что американские военные достигли цели США в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация). Байден считает, что теперь США должны бороться с террористами в других странах, а дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями.