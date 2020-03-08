Музеи Ватикана, а также музеи при папских базиликах в Риме будут закрыты до 3 апреля. Об этом заявила служба печати Святого Престола.
Решение связано с мерами по недопущению распространения коронавируса нового типа. Оно включает «закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах»,
В Ватикане был зафиксирован один случай заражения коронавирусом у «постороннего человека, который обратился в ватиканскую амбулаторию». С ним контактировали пять человек, все они были помещены на карантин.
NEWS.ru писал, что папа римский Франциск принял решение провести воскресную аудиенцию 8 марта через Интернет в связи с распространением коронавируса. Молитва должна был транслироваться в прямом эфире YouTube-канала Vatican News и на площади Святого Петра.
Всего в мире зарегистрировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 тысяч человек, умерли 3,5 тысячи.
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