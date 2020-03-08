https://static.news.ru/photo/93a8c054-6161-11ea-ba80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Franz Walter/imageBROKER.com/Global Look Press

Музеи Ватикана, а также музеи при папских базиликах в Риме будут закрыты до 3 апреля. Об этом заявила служба печати Святого Престола.

Решение связано с мерами по недопущению распространения коронавируса нового типа. Оно включает «закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах», сообщает ТАСС.

В Ватикане был зафиксирован один случай заражения коронавирусом у «постороннего человека, который обратился в ватиканскую амбулаторию». С ним контактировали пять человек, все они были помещены на карантин.

NEWS.ru писал, что папа римский Франциск принял решение провести воскресную аудиенцию 8 марта через Интернет в связи с распространением коронавируса. Молитва должна был транслироваться в прямом эфире YouTube-канала Vatican News и на площади Святого Петра.

Всего в мире зарегистрировано 106 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 60 тысяч человек, умерли 3,5 тысячи.