https://static.news.ru/photo/ddcd5daa-5c9a-11ea-90af-fa163e074e61_660.jpg Пий XII Фото: Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Документы периода правления понтифика Пия XII, который был главой Римской католической церкви с 1939 по 1958 год, станут доступны для исследователей. Запись в архивы с документами уже открыта, желающие уже записались на посещение архивов до конца июня.

Архивные документы продемонстрируют «всю величину фигуры Пия XII как защитника принципов гуманности», заявил секретарь по отношениям с государствами монсеньер Ричард Галлахер.

Пачелли был смелым дипломатом, а став Папой, он продемонстрировал невероятную щедрость и милосердие, которая часто не находила понимания внутри ватиканских стен, — заявил Галлахер.

Архивы могут раскрыть подробности отношений Ватикана и Папы Римского с гитлеровской Германией. Среди почти 20 тысяч бумаг есть документы об отношениях с государствами Госсовета Ватикана.

Пий XII (Эудже́нио Мари́я Джузе́ппе Джова́нни Паче́лли) является одним из самых противоречивых фигур в истории современного папства. Понтифик не осуждал Холокост, поэтому его обвиняют в пособничестве гитлеровской Германии в истреблении евреев. Ватикан считает, что политика Пия XII позволила в годы войны спасти тысячи евреев, которых укрывали за стенами папского города-государства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ватикане опровергли слухи о заражении папы Франциска коронавирусом.