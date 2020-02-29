Пресс-служба Ватикана опровергла распространившуюся 29 февраля информацию о том, что недавнее недомогание Папы Римского связано с коронавирусной инфекцией.
Очень большой фейк, - ответили ТАСС в службе печати Святого престола.
В издании уточнили, что в последние дни 83-летний понтифик действительно отметил несколько мероприятий из-за плохого самочувствия. При этом, по официальной информации Ватикана, несколько частных аудиенций прошли в субботу, а в воскресенье Франциск выступит с традиционной проповедью на площади Святого Петра.
Как писал NEWS.ru, к 29 февраля число заражённых COVID-19 перевалило в Италии за тысячу человек, 29 заболевших погибли.
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