https://static.news.ru/photo/f3028e96-5b25-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Giuseppe Ciccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-служба Ватикана опровергла распространившуюся 29 февраля информацию о том, что недавнее недомогание Папы Римского связано с коронавирусной инфекцией.

Очень большой фейк, - ответили ТАСС в службе печати Святого престола.

В издании уточнили, что в последние дни 83-летний понтифик действительно отметил несколько мероприятий из-за плохого самочувствия. При этом, по официальной информации Ватикана, несколько частных аудиенций прошли в субботу, а в воскресенье Франциск выступит с традиционной проповедью на площади Святого Петра.

Как писал NEWS.ru, к 29 февраля число заражённых COVID-19 перевалило в Италии за тысячу человек, 29 заболевших погибли.