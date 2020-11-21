Ватикан ищет лайкнувшего полуголую модель от имени Франциска

https://static.news.ru/photo/9de713ea-2bfa-11eb-81ab-fa163e074e61_660.jpg Наталия Гариботто Фото: nataagataa/instagram.com

Пресс-служба Святого престола обратилась в администрацию социальной сети Instagram, чтобы выяснить, как так получилось, что папа римский Франциск лайкнул фотографию полуобнажённой фотомодели. Там уверяют, что голые ягодицы девушки никоим образом не могли привлечь внимание понтифика.

На снимке, о котором идёт речь, модель Наталия Гариботто изображена в образе школьницы у шкафчика. На ней надеты суперкороткая блузка, юбка, откровенно демонстрирующая женские прелести, и белые чулки. Публикация девушки была размещена в соцсети в начале октября, лайк со страницы главы Римско-католической церкви появился под фото неделю назад.

Пропал он вскоре после того, как был выставлен, однако это не осталось незамеченным со стороны пользователей. Сама модель в историях соцсети отреагировала на ситуацию с юмором. «По крайней мере, я попаду в рай», — пошутила она.

Мы связались с Instagram, чтобы узнать, что произошло, — приводит CNN слова представителя понтифика Маттео Бруни.

В корпорации с Facebook, которой принадлежит соцсеть, ответили, что ведут расследование инцидента в тесном сотрудничестве со Святым престолом.

По одной из версий, красотой ягодиц девушки восхитился модератор, ответственный за аккаунт папы римского и перепутавший страницу со своей собственной. В Ватикане же уверяют, что не имеют никакого отношения к этой истории.

Аккаунт Франциска в Instagram появился в марте 2015 года, на него подписаны 7,4 млн пользователей. Официальных комментариев о том, сам понтифик занимается страницей либо это делают его помощники, нет.

Благодаря этой истории Гариботто приобрела мировую известность. Впрочем, у её страницы и раньше было немало подписчиков, так как практически все её фотографии имеют весьма откровенный эротический характер.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск». Там заявили, что смысл сказанных понтификом слов был вырван из контекста и искажён при сокращении и монтаже.