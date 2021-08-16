Вассерман заявил, что Украина станет «грядкой» для Китая

Политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к тому, что Китай превратит её в «собственную грядку». Об этом «ПолитРоссии» рассказал журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Я полагаю, что перспектив у Украины в отношениях с Китаем мало и они от Киева практически не зависят. Руководство Украины сделало все, чтобы избавиться от возможности влиять на другие страны. Украина пыталась передавать Китаю некоторые оборонные технологии, но тогда последовал окрик из США, — отметил эксперт.

На сегодняшний день долг Украины перед Китаем за завод «Мотор Сич» составляет $3 млрд, и вряд ли Киев сможет вернуть эту сумму. К тому же американцы смогли добиться того, что украинская сторона расторгла эту сделку, сообщает консультант.

Так как США не дадут Украине совершить хоть какие-либо серьёзные взаимодействия с Китаем, их отношения будут предельно символическими. Зеленский вряд ли сможет привлечь внимание западных политиков к проблемам своей страны, считает Вассерман, ведь там не очень заботятся состоянием дел на Украине.

В свою очередь Пекин может получить существенную выгоду от сотрудничества с Киевом при покупке плодородной земли. А зная, как китайцы выжимают максимум из любого клочка земли, они смогут создать на Украине аграрное чудо, обретя продовольственную независимость. Но на России это никак не скажется, так как Украина не может быть серьёзным конкурентом на рынке товаров и услуг, подытожил эксперт.

Ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Украина в попытках остановить «Северный поток — 2» путём ссоры США и Германии может настроить их против себя самой.