Вассерман: действия Запада ослабляют его позиции в мире Вассерман назвал искусственно создаваемые визовые сложности ошибкой западной дипломатии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Ситуация с невыдачей виз официальным делегациям, участвующим в заседаниях различных структур ООН, беспокоит многие государства мира, ослабляя позиции Запада, заявил в беседе с «Народными Новостями» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, назревает вопрос о переносе рабочих структур ООН из США в страны, которые способны обеспечить выдачу виз для всех дипломатов.

Довольно многие страны обсуждают возможность переноса если не всей штаб-квартиры ООН, то по крайней мере ее рабочих структур из США в страны, способные обеспечить визы для всех дипломатов. В этом заинтересованы достаточно многие страны, каждое действие Запада ослабляет его позицию в большей части государств мира, — подчеркнул Вассерман.

Таким образом депутат прокомментировал отказ Австрии в выдаче виз большинству членов российской межведомственной делегации, которые должны были принимать участие в заседании спецкомитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях. Визы не получили представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и Министерства юстиции. Поведение Австрии было расценено как намеренное создание препятствий для открытых переговоров.

При этом Анатолий Вассерман подчеркнул, что хотя ООН совершает в отношении России дискредитирующие поступки, тем не менее организация остается площадкой, с которой у Москвы есть возможность доводить свои высказывания до общественного мнения.

Ранее в Кремле негативно оценили отказ выдать визу в США главе МИД РФ Сергею Лаврову. Министр должен был принять участие в заседании Совбеза ООН, где Россия председательствует в течение апреля.