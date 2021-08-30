Вашингтонская Каносса Зеленского

Борьба за честь быть принятым президентом Джо Байденом тяжело далась Владимиру Александровичу. Как мы помним, ему очень хотелось встретиться с «глобальным куратором» ещё до российско-американского саммита в Женеве, дабы подтолкнуть хозяина Белого дома к более жёсткой манере ведения диалога с Владимиром Путиным. И уж точно сорвать запуск «Северного потока — 2».

Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но Байдену в Европе надо было показать недоброжелателям, что он на равных может общаться с ведущими лидерами Старого света, и на Зеленского времени не нашлось. Зато в качестве компенсации ему был обещан приём в Вашингтоне. Вот только дата прилёта за океан дважды переносилась, что также не способствовало росту авторитета Зеленского на Украине. Да и на посиделках под эгидой «Крымской платформы» американцев представляла министр энергетики, а отнюдь не политические тяжеловесы типа госсекретаря Энтони Блинкена. Так что разочарований в готовности США решить за Киев его проблемы хватало.

Наконец вроде бы в графике Байдена нашлось окошко для встречи с украинским коллегой. Но тут выяснилось, что, собственно, обсуждать им уже нечего. Всё, что касается украинских проблем, либо решено без участия незалежных руководителей, либо заранее продекларировано и зафиксировано.

Джо Байден Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Действительно, компенсация за ввод газопровода «Северный поток — 2» украинцам вроде бы обещана в германо-американской декларации, а значит, обсуждать судьбу самого проекта бессмысленно. Тут, как говорится, поезд ушел. Возвращение Крыма в состав России американцы не признают, но ради лишнего подтверждения такой страусиной позиции не стоило бы специально пересекать океан. Единственное — отныне Зеленский может ссылаться на резолюции «Крымской платформы» и на лужайке Белого дома пафосно говорить о всемирной поддержке, доказав, что 10 млн гривен на раскрутку такого мероприятия потрачено не зря. Аналогично обстоит дело с уже одобренными конгрессом американскими военными поставками.

В последнее время Зеленский добивался получения для Украины статуса основного союзника США, не входящего в НАТО. Вот только на фоне последних событий в Афганистане, падения проамериканского марионеточного режима и самого настоящего бегства из страны американских и общих натовских сил борьба за такой статус в данный момент выглядит уж очень комично.

Афганские события вообще слегка смазали потенциальный эффект от визита Зеленского. Во-первых, в очередной раз они нанесли удар по американскому имиджу надёжного союзника. А во-вторых, расшили спектр вопросов, представляющих взаимный интерес для Москвы и Вашингтона. А значит, пока американцам не с руки усердствовать вместе с Зеленским в антироссийской риторике. Хотя ритуальных заявлений будет достаточно.

Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правда, появилась информация, что в Киеве планируют использовать временное ослабление позиций Байдена чуть ли не для шантажа. Угрожая ему ещё и обвинениями в предательстве Украины, потребовать, например, назвать чёткую дату вступления Незалежной в НАТО. Но это скорее иллюстрация басни «Заяц во хмелю».

Так что для Зеленского важен только сам факт приёма в Белом доме. А журналисты будут следить за разными обидными мелочами — как Зеленский будет сидеть относительно хозяина, сколько времени продлится их диалог с глазу на глаз, удостоится ли он совместной пресс-конференции с Байденом.

Когда-то своенравный германский император Генрих IV был вынужден отправиться в Каноссу босяком и в рубище, дабы, стоя несколько дней под окнами папского замка, вымаливать у римского первосвященника прощение. У Зеленского хорошие костюмы, но от этого его поза просителя не выглядит достойнее.