Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон мог что-то знать об ударе украинских вертолетов в Белгороде. Она указала на призыв представителя госдепартамента Неда Прайса к гражданам США срочно покинуть Россию, который прозвучал за шесть часть до нанесения авиаудара. Соответствующая запись была опубликована на официальном Telegram-канале дипломата.

Вашингтон знал? — написала Захарова.

Подписчики согласились с доводами представителя российского МИД и отметили, что Зеленский в ходе интервью американскому телеканалу Fox News косвенно подтвердил причастие Украины к нападению, когда он отказался обсуждать с журналистами «свои приказы ВСУ».

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии, заявил ранее Дмитрий Песков. Глава пресс-службы Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах. Он отметил, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам. Он напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который доложил президенту Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.