https://static.news.ru/photo/8eaed608-cf29-11e9-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство США расширило ограничения в отношении Ирана.

Об этом сообщает министерство финансов Соединённых Штатов. По его данным, в список вошли девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.

Среди них граждане Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана. Все они связаны с транспортным и энергетическим сектором ряда компаний. Шесть нефтяных танкеров, попавшие в санкционный список, связаны с Ираном, а также компаниями Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited из Индии и предприятием Fourteen star Ship Management LLC из ОАЭ.

Ранее News.ru писал о том, что министерство финансов США ввело санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.