Руководство США расширило ограничения в отношении Ирана.
Об этом сообщает министерство финансов Соединённых Штатов. По его данным, в список вошли девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.
Среди них граждане Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана. Все они связаны с транспортным и энергетическим сектором ряда компаний. Шесть нефтяных танкеров, попавшие в санкционный список, связаны с Ираном, а также компаниями Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited из Индии и предприятием Fourteen star Ship Management LLC из ОАЭ.
Ранее News.ru писал о том, что министерство финансов США ввело санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.