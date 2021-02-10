Вашингтон призвали не «бряцать оружием» на Чёрном море

https://static.news.ru/photo/78f5ba50-6bf6-11eb-b5be-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Посольство РФ в Вашингтоне призвало военных моряков США не искать врагов в акватории Чёрного моря, придумывая предлоги для увеличения присутствия в этом регионе.

Российские дипломаты в официальном аккаунте в Twitter ретвитнули сообщение Шестого флота ВМС США о совместных с Турцией учениях, прошедших с участием американских эсминцев и разведывательных самолётов P-8A.

Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединённых Штатов. Мир и безопасность Чёрного моря не нуждаются в чужом вмешательстве, — подчеркнули в Twitter представители дипмиссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Североатлантический альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалём. Он пояснил, что речь идёт об усилении российского флота после нелегальной аннексии Крыма.