Вашингтон призвал Пхеньян к диалогу

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Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн призвал Пхеньян к январю определить путь возвращения к диалогу. Он также выразил сожаление в связи с упущенными со стороны КНДР за два года возможностями в рамках продолжения переговоров.

Глядя в будущее, я по-прежнему убеждён, что дипломатия остаётся лучшим, по сути, единственным путём решения наших проблем с Северной Кореей. В Пхеньяне грядут важные события, в частности восьмой съезд партии в январе. Мы настоятельно рекомендуем Северной Корее за это время проложить путь для возобновления дипломатии, — цитирует агентство Yonhap Бигэна.

Днём ранее Бигэн на встрече в Сеуле с заместителем главы МИД Республики Корея Чо Се Ёном подтвердил готовность Вашингтона к диалогу с Пхеньяном для завершения процесса денуклеаризации.

Как писал NEWS.ru, власти США расширили ограничения в отношении КНДР. В список добавлены шесть юридических лиц и четыре судна. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина США. Согласно ему, организации, в отношении которых вводятся ограничения, по данным Вашингтона, базируются в Великобритании, Вьетнаме и Китае.

4 декабря, власти Соединённых Штатов приняли решение о введении визовых ограничений в отношении нескольких должностных лиц Китая. Об этом заявил государственный секретарь страны Майк Помпео. По его словам, эти лица участвовали в деятельности отдела Единого фронта ЦК КПК, угрожали насилием и применяли его, похищали людей, разглашали конфиденциальную информацию, занимались саботажем, шпионажем или вмешивались в академическую свободу, предпринимательство, внутренние политические дела и личную жизнь.