Вашингтон признался в разногласиях с Германией по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/74db1270-713f-11e9-89e7-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

США и Германия по-прежнему союзники, несмотря на серьёзные разногласия по поводу «Северного потока — 2». Об этом заявил представитель администрации Джо Байдена в ходе брифинга, посвящённого 100-дневному сроку пребывания у власти президента.

Американский чиновник отметил, что Вашингтон и Берлин не обязаны во всём соглашаться друг с другом, но это не мешает им быть союзниками.

В ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем «Северный поток — 2» плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счёт, — сказал представитель администрации.

Он отметил, что в США пытались остановить строительство и неоднократно настаивали на изменении точки зрения Берлина. Но отношения с Германией и другими европейскими партнёрами для США «являются краеугольным камнем подхода к остальному миру», пишет ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия давно сделала выбор в пользу строительства «Северного потока — 2». Она считает, что нужно поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере, несмотря на разногласия.

Ранее NEWS.ru писал, что больше пяти дней стоит без движения судно-трубоукладчик «Фортуна» в районе строительства ниток газопровода «Северный поток — 2». По данным портала по отслеживанию морской навигации Marinetraffic, причиной простоя могли стать сложности из-за проходящей рядом трассы газопровода «Северный поток».