Вашингтон признался в разногласиях с Германией по «Северному потоку — 2»

США и Германия по-прежнему союзники, несмотря на серьёзные разногласия по поводу «Северного потока — 2». Об этом заявил представитель администрации Джо Байдена в ходе брифинга, посвящённого 100-дневному сроку пребывания у власти президента.
Американский чиновник отметил, что Вашингтон и Берлин не обязаны во всём соглашаться друг с другом, но это не мешает им быть союзниками.
В ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем «Северный поток — 2» плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счёт, — сказал представитель администрации.
Он отметил, что в США пытались остановить строительство и неоднократно настаивали на изменении точки зрения Берлина. Но отношения с Германией и другими европейскими партнёрами для США «являются краеугольным камнем подхода к остальному миру»,
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия давно сделала выбор в пользу строительства «Северного потока — 2». Она считает, что нужно поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере, несмотря на разногласия.
Ранее NEWS.ru писал, что больше пяти дней стоит без движения судно-трубоукладчик «Фортуна» в районе строительства ниток газопровода «Северный поток — 2». По данным портала по отслеживанию морской навигации Marinetraffic, причиной простоя могли стать сложности из-за проходящей рядом трассы газопровода «Северный поток».