Вашингтон позволил Киеву обстреливать присоединенные российские регионы Белый дом: США разрешают Украине наносить удары по новым регионам России

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Белый дом

США позволяют Украине наносить удары по бывшим украинским регионам, в настоящее время входящим в состав России. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, которые приводит РИА Новости, разрешение на ведение ВСУ боевых действий распространяется на Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Кирби подчеркнул, что данные территории Вашингтон считает украинскими.

Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины, — сказал Кирби.

Ранее издание Times сообщило, что Штаты планируют ужесточить стратегию в конфликте на Украине, благодаря чему Киев сможет вернуть утраченные территории.

В свою очередь газета The New York Times рассказала, что украинские военные готовы к весеннему контрнаступлению, однако ВСУ необходимо восполнить потери и сохранить мотивацию у солдат. По мнению авторов, наступательная операция станет проверкой работоспособности украинской армии. Они уточнили, что российские войска также готовятся к возможному нападению и строят оборонительные сооружения на юге.